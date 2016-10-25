Официальный веб-сайт НАПК работает нестабильно из-за обилия запросов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что официальный сайт работает нестабильно из-за обилия запросов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Официальный сайт Национального агентства работает нестабильно из-за обилия запросов. Только за последние сутки системой было зафиксировано 3,8 млн запросов. На сегодняшний день количество запросов в час составляет более 200 тыс.", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщают, что на данный момент проводятся работы по расширению пропускной способности физических каналов связи и увеличению вычислительной мощности серверного оборудования (виртуальной инфраструктуры) официального сайта.
Также сотрудники НАПК попросили субъектов декларирования для доступа к системе "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" использовать прямую ссылку на портал по адресу: portal.nazk.gov.ua
Как сообщал УНН, НАПК будет рассматривать каждый случай сбоев при представлении исправленной электронной декларации.