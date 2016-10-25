Офіційний веб-сайт НАЗК працює нестабільно через велику кількість запитів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що офіційний сайт працює нестабільно через велику кількість запитів, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Офіційний сайт Національного агентства працює нестабільно через велику кількість запитів. Лише протягом останньої доби системою було зафіксовано 3,8 млн запитів. На сьогодні кількість запитів на годину складає понад 200 тисяч”, — йдеться в повідомленні.
У прес-службі повідомляють, що на даний момент проводяться роботи з розширення пропускної здатності фізичних каналів зв’язку та збільшення обчислювальної потужності серверного обладнання (віртуальної інфраструктури) офіційного сайту.
Також співробітники НАЗК попросили суб’єктів декларування для доступу до системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"використовувати пряме посилання на портал за адресою: portal.nazk.gov.ua
Як повідомляв УНН, НАЗК розглядатиме кожен випадок збоїв при поданні виправленої е-декларації.