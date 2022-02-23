Официальный курс гривны установлен на уровне 28.98грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне28.98грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.484 грн за доллар;
32.903 грн за евро;
0.366 грн за российский рубль;
39.265 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 февраля курс доллара, евро, рубля и фунта вырос:
+0.142 Грн за доллар;
+0.615 Грн за евро;
+0.004 Грн за российский рубль;
+0.485 Грн за фунт стерлингов.