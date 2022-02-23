Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28.98 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28.98 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.484 грн за долар;
32.903 грн за євро;
0.366 грн за російський рубль;
39.265 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 22 лютого курс долара, євро, рубля і фунта зріс:
+0.142 грн за долар;
+0.615 грн за євро;
+0.004 грн за російський рубль;
+0.485 грн за фунт стерлінгів.