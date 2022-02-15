Официальный курс гривны установлен на уровне 28,53 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,53 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.535500 грн за доллар;
32.326400 грн за евро;
0.373710 грн за российский рубль;
38.621400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 февраля курс доллара, евро, фунта и рубля вырос:
+0.501 грн за доллар;
+0.349 грн за евро;
+0.001 грн за российский рубль;
+0.548 грн за фунт стерлингов.