Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,53 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,53 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.535500 грн за долар;
32.326400 грн за євро;
0.373710 грн за російський рубль;
38.621400 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 14 лютого курс долара, євро, фунта та рубля зріс:
+0.501 грн за долар;
+0.349 грн за євро;
+0.001 грн за російський рубль;
+0.548 грн за фунт стерлінгів.