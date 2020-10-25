Официальный курс гривны установлен на уровне 28,26 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.2650 грн за доллар;

33.4106 грн за евро;

0.36794 грн за российский рубль;

37.0074 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 октября курс указанных валют не изменился.