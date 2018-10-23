Официальный курс гривны установлен на уровне 28,18 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,18 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 октября установлены на таком уровне:
28.080405 грн за доллар;
32.275618 грн за евро;
0.429980 грн за российский рубль;
36.500557 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 октября курс всех валют вырос.