Официальный курс гривны установлен на уровне 27,9 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. По состоянию на 26 апреля 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,9 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.901400 грн за доллар;
33.671400 грн за евро;
0.373110 грн за российский рубль;
38.728500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 апреля курс всех валют упал, когда курс рубля - вырос.