Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,9 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Станом на 26 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,9 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.901400 грн за долар;
33.671400 грн за євро;
0.373110 грн за російський рубль;
38.728500 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 25 квітня курс усіх валют впав, коли курс рубля - зріс.