Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,9 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.901400 грн за долар;

33.671400 грн за євро;

0.373110 грн за російський рубль;

38.728500 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 25 квітня курс усіх валют впав, коли курс рубля - зріс.