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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/доллар

Киев • УНН

 • 13673 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 августа установлены на таком уровне:

27.885488 грн за доллар;

32.391783 грн за евро;

0.412410 грн за российский рубль;

36.019686 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 25 августа курс всех валют - остался неизменным.

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