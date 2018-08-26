Официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 августа установлены на таком уровне:
27.885488 грн за доллар;
32.391783 грн за евро;
0.412410 грн за российский рубль;
36.019686 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 августа курс всех валют - остался неизменным.