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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 10565 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,88 грн/долар

Київ • УНН

 • 13673 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,88 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,88 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 серпня встановлені на такому рівні:

27.885488 грн за долар;

32.391783 грн за євро;

0.412410 грн за російський рубль;

36.019686 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 25 серпня курс усіх валют — залишився незмінним.

Українські Національні Новини

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