Официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на 25 марта 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.870600 грн за доллар;
32.938900 грн за евро;
0.365800 грн за российский рубль;
38.184100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 марта курс всех валют вырос, кроме фунта стерлингов.