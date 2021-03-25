Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.870600 грн за долар;

32.938900 грн за євро;

0.365800 грн за російський рубль;

38.184100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 24 березня курс усіх валют зріс, крім фунта стерлінгів.