Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Станом на 25 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,87 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.870600 грн за долар;
32.938900 грн за євро;
0.365800 грн за російський рубль;
38.184100 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 24 березня курс усіх валют зріс, крім фунта стерлінгів.