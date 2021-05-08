Официальный курс гривны установлен на уровне 27,72 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.720500 грн за доллар;

33.412900 грн за евро;

0.371890 грн за российский рубль;

38.526000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 мая курс валют не изменился.