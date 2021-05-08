Официальный курс гривны установлен на уровне 27,72 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. По состоянию на 8 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,72 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.720500 грн за доллар;
33.412900 грн за евро;
0.371890 грн за российский рубль;
38.526000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 мая курс валют не изменился.