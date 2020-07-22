Официальный курс гривны установлен на уровне 27,66 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. На 22 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,66 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.664700 грн за доллар;
31.671900 грн за евро;
0.390820 грн за российский рубль;
35.154900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 июля курс всех указанных валют - вырос.