Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,66 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.664700 грн за долар;

31.671900 грн за євро;

0.390820 грн за російський рубль;

35.154900 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 21 липня курс всіх вказаних валют - зріс.