Официальный курс гривны установлен на уровне 27,60 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На 12 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,60 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.598200 грн за доллар;
32.556200 грн за евро;
0.379370 грн за российский рубль;
36.211600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 августа курс всех указанных валют вырос, кроме доллара, курс которого - упал.