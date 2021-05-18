Официальный курс гривны установлен на уровне 27,55 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. По состоянию на 18 мая 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,55 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.555000 грн за доллар;
33.444900 грн за евро;
0.371930 грн за российский рубль;
38.800200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 мая курс всех валют упал.