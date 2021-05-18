Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,55 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.555000 грн за долар;

33.444900 грн за євро;

0.371930 грн за російський рубль;

38.800200 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 17 травня курс всіх валют впав.