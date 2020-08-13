Официальный курс гривны установлен на уровне 27,53 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На 13 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,53 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.526600 грн за доллар;
32.396100 грн за евро;
0.375330 грн за российский рубль;
35.836900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 августа курс всех указанных валют упал.