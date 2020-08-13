Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,53 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На 13 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,53 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.526600 грн за долар;
32.396100 грн за євро;
0.375330 грн за російський рубль;
35.836900 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 серпня курс усіх зазначених валют впав.