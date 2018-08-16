Официальный курс гривны установлен на уровне 27,44 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,44 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 августа установлены на таком уровне:
27.449860 грн за доллар;
31.075987 грн за евро;
0.413540 грн за российский рубль;
34.865911 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 августа курс всех валют (кроме рубля - курс вырос), снизился.