Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,44 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,44 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 серпня встановлені на такому рівні:
27.449860 грн за долар;
31.075987 грн за євро;
0.413540 грн за російський рубль;
34.865911 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 15 серпня курс усіх валют (окрім рубля - курс зріс), знизився.