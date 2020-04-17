Официальный курс гривны установлен на уровне 27,20 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. На 17 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.202200 грн за доллар;
29.634100 грн за евро;
0.367610 грн за российский рубль;
34.005500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 апреля курс всех указанных валют упал, кроме рубля и фунта, курс которых вырос.