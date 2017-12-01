Официальный курс гривны установлен на уровне 27,15 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,15 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 декабря установлены на таком уровне:
27,155849 грн за доллар;
32,176965 грн за евро;
0,463560 грн за российский рубль;
36,570967грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 30 ноября, курс всех валют валют вырос.