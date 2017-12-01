Официальный курс гривны установлен на уровне 27,15 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 декабря установлены на таком уровне:

27,155849 грн за доллар;

32,176965 грн за евро;

0,463560 грн за российский рубль;

36,570967грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 30 ноября, курс всех валют валют вырос.