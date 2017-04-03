Официальный курс гривны установлен на уровне 27,02 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,02 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 апреля, установленные на таком уровне:
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- 27,021746 грн за доллар;
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- 28,888948 грн за евро;
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- 0,482870 грн за российский рубль;
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- 33,767311 грн за фунт стерлингов.
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По сравнению со 2 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар поднялся в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилось.
Как сообщал УНН, на 2 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,98 грн / долл.