Официальный курс гривны установлен на уровне 27,02 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 апреля, установленные на таком уровне:



27,021746 грн за доллар;



28,888948 грн за евро;



0,482870 грн за российский рубль;



33,767311 грн за фунт стерлингов.



По сравнению со 2 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар поднялся в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилось.

Как сообщал УНН, на 2 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,98 грн / долл.