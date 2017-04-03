Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,02 грн/дол.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 квітня, встановлені на такому рівні:



27,021746 грн за долар;



28,888948 грн за євро;



0,482870 грн за російський рубль;



33,767311 грн за фунт стерлінгів.



Порівняно з 2 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар піднявся в ціні; ціна на євро дещо зменшилась; ціна на російський рубль збільшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо збільшилась.

Як повідомляв УНН, на 2 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,98 грн/дол.