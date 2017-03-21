Официальный курс гривны установлен на уровне 26, 88 грн/долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 марта, установлены на таком уровне:

26,887865 грн за доллар;

28,909832 грн за евро;

0,469370 грн за российский рубль;

33,308945 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 20 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительно упал в цене; цена на евро уменьшилась; цена на российский рубль стала выше; цена на фунт стерлингов также несколько возросла.

Как сообщал УНН, на 20 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,91 грн/долл.