Официальный курс гривны установлен на уровне 26, 88 грн/долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,88 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 марта, установлены на таком уровне:
26,887865 грн за доллар;
28,909832 грн за евро;
0,469370 грн за российский рубль;
33,308945 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 20 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительно упал в цене; цена на евро уменьшилась; цена на российский рубль стала выше; цена на фунт стерлингов также несколько возросла.
Как сообщал УНН, на 20 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,91 грн/долл.