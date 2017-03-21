Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,88 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,88 грн/дол, передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 березня, встановлені на такому рівні:
26,887865 грн за долар;
28,909832 грн за євро;
0,469370 грн за російський рубль;
33,308945 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар незначно впав в ціні; ціна на євро зменшилась; ціна на російський рубль стала вищою; ціна на фунт стерлінгів також дещо зросла.
Як повідомляв УНН, на 20 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,91 грн/дол.