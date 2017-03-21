Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,88 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 березня, встановлені на такому рівні:

26,887865 грн за долар;

28,909832 грн за євро;

0,469370 грн за російський рубль;

33,308945 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 20 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар незначно впав в ціні; ціна на євро зменшилась; ціна на російський рубль стала вищою; ціна на фунт стерлінгів також дещо зросла.

Як повідомляв УНН, на 20 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,91 грн/дол.