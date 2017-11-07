Официальный курс гривны установлен на уровне 26,85 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,85 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 ноября установлены на таком уровне:
26,850348 грн за доллар;
31,119553 грн за евро;
0,459530 грн за российский рубль;
35,207097 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 6 ноября, курс всех валют снизился.