Официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 октября установлены на таком уровне:
26,829390 грн за доллар;
31,154288 грн за евро;
0,463600 грн за российский рубль;
35,410647 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 30 октября, с курсом валют сложилась такая ситуация: доллар и евро подешевели, а стоимость российского рубля и фунта стерлинга выросла.