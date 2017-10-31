Официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 октября установлены на таком уровне:

26,829390 грн за доллар;

31,154288 грн за евро;

0,463600 грн за российский рубль;

35,410647 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 30 октября, с курсом валют сложилась такая ситуация: доллар и евро подешевели, а стоимость российского рубля и фунта стерлинга выросла.