Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,82 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,82 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 31 жовтня встановлені на такому рівні:
26,829390 грн за долар;
31,154288 грн за євро;
0,463600 грн за російський рубль;
35,410647 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 30 жовтня, з курсом валют склалася така ситуація: долар і євро подешевшали, а вартість російського рубля та фунта стерлінга зросла.