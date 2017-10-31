Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,82 грн/дол.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 31 жовтня встановлені на такому рівні:

26,829390 грн за долар;

31,154288 грн за євро;

0,463600 грн за російський рубль;

35,410647 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 30 жовтня, з курсом валют склалася така ситуація: долар і євро подешевшали, а вартість російського рубля та фунта стерлінга зросла.