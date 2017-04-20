Официальный курс гривны установлен на уровне 26,78 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 апреля, установленные на таком уровне:

26,787083 грн за доллар;

28,729145 за евро;

0,476850 за российский рубль;

34,435032 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро также поднялась; цена на российский рубль совсем незначительно уменьшилась; цена на фунт стерлингов несколько повысилась.

Как сообщал УНН, на 19 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,84 грн / долл .