Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,78 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,78 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 квітня, встановлені на такому рівні:
26,787083 грн за долар;
28,729145 за євро;
0,476850 за російський рубль;
34,435032 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар упав в ціні; ціна на євро також піднялась; ціна на російський рубль зовсім незначно зменшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо підвищилась.
Як повідомляв УНН, на 19 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,84 грн/дол.