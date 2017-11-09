Официальный курс гривны установлен на уровне 26,63 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,63 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 ноября установлены на таком уровне:
26,636246 грн за доллар;
30,871409 грн за евро;
0,449570 грн за российский рубль;
34,920433 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 8 ноября, курс всех валют снизился.