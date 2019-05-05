Официальный курс гривны установлен на уровне 26,55 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 мая установлены на таком уровне:

26.557242 грн за доллар;

29.775980 грн за евро;

0.410900 грн за российский рубль;

34.651437 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 4 мая курс всех валют — остался неизменным.