Официальный курс гривны установлен на уровне 26,55 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 мая, установлены на таком уровне:

26,523424 грн за доллар;

28,960928 грн за евро;

0,464570грн за российский рубль;

34,297642 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 3 мая, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительным упал в цене; цена на евро тоже уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько снизилась.

Как сообщал УНН, на 3 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,55 грн / долл.