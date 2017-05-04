Официальный курс гривны установлен на уровне 26,55 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,56 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 мая, установлены на таком уровне:
26,523424 грн за доллар;
28,960928 грн за евро;
0,464570грн за российский рубль;
34,297642 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 мая, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительным упал в цене; цена на евро тоже уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько снизилась.
Как сообщал УНН, на 3 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,55 грн / долл.