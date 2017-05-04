Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,55 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,56 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 4 травня, встановлені на такому рівні:
26,523424 грн за долар;
28,960928 грн за євро;
0,464570грн за російський рубль;
34,297642 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 3 травня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар знезначно впав в ціні; ціна на євро теж зменшилась; ціна на російський рубль збільшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо знизилась.
Як повідомляв УНН, на 3 травня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,55 грн/дол.