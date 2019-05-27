Официальный курс гривны установлен на уровне 26,47 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 мая установлены на таком уровне:

26.474780 за доллар;

29.617336 грн за евро;

0.409760 грн за российский рубль;

33.534881 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 мая курс всех валют вырос.