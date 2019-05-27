Официальный курс гривны установлен на уровне 26,47 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. На 27 мая 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 26,47 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 мая установлены на таком уровне:
26.474780 за доллар;
29.617336 грн за евро;
0.409760 грн за российский рубль;
33.534881 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 мая курс всех валют вырос.