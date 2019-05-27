Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,47 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. На 27 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,47 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 травня встановлені на такому рівні:
26.474780 за долар;
29.617336 грн за євро;
0.409760 грн за російський рубль;
33.534881 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 травня курс усіх валют зріс.