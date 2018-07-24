Официальный курс гривны установлен на уровне 26,44 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,44 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 июля установлены на таком уровне:
26.449683 грн за доллар;
30.988449 грн за евро;
0.418540 грн за российский рубль;
34.752101 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 июля курс всех валют — вырос.