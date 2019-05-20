Официальный курс гривны установлен на уровне 26,37 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. На 20 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,37 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 мая установлены на таком уровне:
26.368202 за доллар;
29.458555 грн за евро;
0.407970 грн за российский рубль;
33.630407 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 мая курс доллара вырос, а остальных валют снизился.