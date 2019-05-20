Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,37 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На 20 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,37 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 травня встановлені на такому рівні:
26.368202 за долар;
29.458555 грн за євро;
0.407970 грн за російський рубль;
33.630407 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 травня курс долара зріс, а решти валют знизився.