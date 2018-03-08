Официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 марта установлены на таком уровне:
26,348957 грн за доллар;
32,701691 грн за евро;
0,466320 грн за российский рубль;
36,675479 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 7 марта, курс всех валют не изменился.