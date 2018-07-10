Официальный курс гривны установлен на уровне 26,24 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,24 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 июля установлены на таком уровне:
26.249754 грн за доллар;
30.945835 грн за евро;
0.417760 грн за российский рубль;
35.028394 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 июля курс всех валют, кроме доллара (курс которого снизился) — вырос.