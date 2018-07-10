Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,24 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,24 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 липня встановлені на такому рівні:
26.249754 грн за долар;
30.945835 грн за євро;
0.417760 грн за російський рубль;
35.028394 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 9 липня курс усіх валют, окрім долара (курс якого знизився) — зріс.