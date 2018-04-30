Официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 апреля установлены на таком уровне:
26,230047 грн за доллар;
31,916721 грн за евро;
0,418990 грн за российский рубль;
36,643767 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 апреля, курс всех валют не изменился.