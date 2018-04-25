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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 4556 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,17 грн/доллар

Киев • УНН

 • 13861 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,17 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,17 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 апреля установлены на таком уровне:

26,177264 грн за доллар;

31,970293 грн за евро;

0,424510 грн за российский рубль;

36,550844 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 апреля, курс всех валют, кроме евро (стоимость которого уменьшилась), уменьшилась.

Украинские Национальные Новости

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