Официальный курс гривны установлен на уровне 26,17 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,17 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 апреля установлены на таком уровне:
26,177264 грн за доллар;
31,970293 грн за евро;
0,424510 грн за российский рубль;
36,550844 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 апреля, курс всех валют, кроме евро (стоимость которого уменьшилась), уменьшилась.