Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,17 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,17 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 квітня встановлені на такому рівні:
26,177264 грн за долар;
31,970293 грн за євро;
0,424510 грн за російський рубль;
36,550844 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 24 квітня, курс усіх валют, крім євро (вартість якого зменшилася), зменшилася.